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Минторг США внес Венесуэлу в список «опасных стран»

Экономика

Торговля с ними, по мнению Вашингтона, несет угрозу национальной безопасности

Минторг США внес Венесуэлу в список «опасных стран»
Дядя Сэм обвиняет

Вашингтон, 23 мая 2019, 05:34 — REGNUM  Министерство торговли Соединенных Штатов внесло Венесуэлу в перечень стран, импорт продукции в которые угрожает национальной безопасности США. Соответствующее уведомление было опубликовано в американском Федеральном реестре.

Согласно уведомлению, Венесуэла была исключена из группы B, где находятся страны, экспорт ряда товаров в которые не угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов. Теперь Венесуэла была перемещена в список D, где содержатся страны, представляющие угрозу для США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Соединенные Штаты после перерыва возобновили закупки венесуэльской нефти. В частности, в период с 11 по 17 мая поставки нефти из Венесуэлы в США составили 49 тысяч баррелей в сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ прокомментировал возобновление закупок США нефти в Венесуэле

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