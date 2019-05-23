Минторг США внес Венесуэлу в список «опасных стран»

Вашингтон, , 05:34 — REGNUM Министерство торговли Соединенных Штатов внесло Венесуэлу в перечень стран, импорт продукции в которые угрожает национальной безопасности США. Соответствующее уведомление было опубликовано в американском Федеральном реестре.

Согласно уведомлению, Венесуэла была исключена из группы B, где находятся страны, экспорт ряда товаров в которые не угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов. Теперь Венесуэла была перемещена в список D, где содержатся страны, представляющие угрозу для США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Соединенные Штаты после перерыва возобновили закупки венесуэльской нефти. В частности, в период с 11 по 17 мая поставки нефти из Венесуэлы в США составили 49 тысяч баррелей в сутки.

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