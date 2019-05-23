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В саратовском военном госпитале два месяца не выплачивали зарплату

Экономика

В дело вмешалась прокуратура и его погасили

В саратовском военном госпитале два месяца не выплачивали зарплату
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Нет денег

Саратов, 23 мая 2019, 04:28 — REGNUM  В Саратовской области надзорная инстанция выявила нарушение прав работников военного госпиталя. Долг перед 73 сотрудниками филиала № 3 ФГКУ «142 Военный госпиталь» федерального медико-биологического агентства России превышал 2,7 млн рублей. Двухмесячную задолженность погасили после вмешательства прокуратуры, передаёт ИА REGNUM.

По данным прокуратуры Саратовской области, долг перед работниками накопился за период с января по февраль 2019 года. В защиту прав граждан в суд была поданы заявления о судебных приказах, которые удовлетворены. На сегодня долг погашен полностью.

Филиал расположен в Энгельсском районе.

Напомним, в середине мая 2019 года Воронежская прокуратура сообщила о долгах по зарплате перед сотрудниками «головного» учреждения — самого федерального государственного казённого учреждения «142 военный госпиталь» ФМБА России. Главе учреждения было внесено представление, а в суд направлены заявления о взыскании зарплаты. Иск был удовлетворен, а перед 100 сотрудников госпиталя погасили долг почти на 3,5 млн рублей.

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