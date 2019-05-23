На Сахалине ликвидируют два бесперспективных посёлка

Южно-Сахалинск, , 04:31 — REGNUM В Сахалинской области будут ликвидированы два бесперспективных поселка. Граждане, проживающие в населённых пунктах Танги и Мангидай будут переселены на новое место жительства до конца 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Решение о ликвидации Танги и Мангидай власти островного региона приняли в связи с тем, что в этих поселениях нет никакой работы для жителей и вообще — никаких перспектив развития.

В селе Танги, согласно последним данным, датированным 2013 годом, проживало 122 человека. Сейчас там фактически проживает ещё меньше людей. Село расположено в 38 км. от Александровск-Сахалинского.

Село Мангидай также находится в Александровск-Сахалинском районе, согласно данным за 2013 год в нём проживало всего 57 человек. От райцентра село расположено в 23 км.

Села Танги и Мангидай — одни из тысяч похожих, разбросанных по всему Дальнему Востоку, созданные с советское время при ресурсных предприятиях. Например, Мангидай опустело после того, как там закрыли лесозаготовительный участок.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в 2018 году власти Сахалинской области начали разработку закона о ликвидации 115 бесперспективных сёл. По мнению разработчиков закона, проблема актуальная для всего Дальнего Востока — региону необходима «генеральная уборка» и точный расчёт расходов. Тысячи населённых пунктов были созданы в ДФО в советский период при ресурсодобывающих предприятиях — шахтах, леспромхозах, рыбколхозах, приисках. Потом ресурс закончился, бизнес ушёл, а люди остались. Такие посёлки влачат жалкое существование, в них нет вообще никакой работы, они полностью дотируются из региональных бюджетов. Фактически такие поселения просто «проедают» бюджет», который содержит там котельные, школы, садики, медпункты, но никакого развития там нет и быть уже не может.

Инициатор сахалинского закона, депутат Областной думы Александр Болотников особо подчеркнул, что переселение людей будет только добровольным, с предоставлением нового жилья на новом месте жительства. Причем, согласие на переселение должны дать все жители села. Но, как правило, жители таких, полузабытых и бесперспективных, поселений только рады переехать туда, где есть работа и куда большие возможности для жизни.

Проблема бесперспективных сёл актуальна для всего Дальнего Востока. Если посчитать, во сколько обходится бюджету их содержание, которое не даёт ничего людям, к тому же, станет по-настоящему страшно. В такие сёла не хотят ехать молодые специалисты — врачи, учителя, да и не молодые тоже не хотят, не помогают ни программа «Земский доктор», ни подъёмные, ни прочие преференции.