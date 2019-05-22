Панов отчитался о деятельности мэрии Нижнего Новгорода в 2018 году

Нижний Новгород, , 23:59 — REGNUM Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов представил депутатам городской думы отчет о деятельности мэрии в 2018 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Панов отметил, что в прошлом году за счет участия администрации города в национальных проектах и государственных целевых программах, количество строящихся объектов, по сравнению с 2017 годом, увеличилось вдвое — до 8 объектов, количество проектируемых объектов — более чем в 4 раза — до 13 объектов.

«В 2018 году жилищные условия были улучшены 269 семьям, из них 81 семья была расселена из домов, признанных аварийными, 167 собственникам квартир в аварийных и подлежащих сносу домах выплачено денежное возмещение, в сумме 187,9 млн рублей; двум семьям, в связи с рождением тройняшек было выделено порядка 4 млн рублей на приобретение нового жилья», — сказал мэр.

Также 8 семьям, признанным вынужденными переселенцами были выданы жилищные сертификаты на приобретение жилья на сумму 17,5 млн рублей; 5 семьям, подвергшимся радиационному воздействию в следствии катастрофы на ЧАЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и приравненным к ним лицам выплачено 11 млн рублей, и 6 молодым семьям были перечислены социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на общую сумму 3,5 млн рублей.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» было произведено благоустройство 181 двора и благоустроено или начато благоустройство 8 общественных территорий. Общая сумма финансирования составила более 516 млн рублей.

«За 2018 год было произведено компенсационное озеленение: высажено более 2 216 деревьев, 2 280 кустарников и 7 850 — живой изгороди», — добавил Панов.

Градоначальник подчеркнул, что развитие социальной политики, образования и культуры — это важнейшие направления развития города. На модернизацию отрасли образования было выделено из разных источников 15 млрд, что на 500 млн больше, чем в предыдущем году.

«Для нас важно было за этот год создать условия для того, чтобы все дети могли иметь одинаковые условия и доступ к образовательному процессу. Так, за 2011−2018 годы в 46 образовательных организациях создана безбарьерная среда», — констатировал Панов.

В каждом районе определены базовые учреждения по инклюзивному образованию, всего их 68. В 12 учреждениях допобразования под руководством специалистов по адаптивной физической культуре занимаются 205 детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Нижегородские школы в 2018 году по данным различных рейтинговых агентств входят в топы лучших.

В прошлом году было проведено более 700 культурных мероприятий, которые посетили около 200 тыс. человек. После проведения чемпионата мира по футболу значительно увеличилось число детей, которые стали заниматься в спортивных секциях, особенно футбольных.

По итогам года в городе было вновь открыто 42 предприятия торговли, что в четыре раза превысило показатель 2017 года, 66 предприятий общественного питания на 2 731 посадочных мест, 87 предприятий бытового обслуживания на 259 рабочих мест. Обеспеченность торговыми площадями в Нижнем Новгороде составляет 194,9%, что соответствует уровню крупных европейских городов. После совершенствования нормативной документации в сравнении с ранее действующей методикой стоимость за размещение нестационарных торговых объектов снизилась в среднем в три раза.

Доходы от текущей деятельности муниципальных транспортных предприятий города Нижнего Новгорода по сравнению с 2017 годом выросли. Приобретено 100 новых автобусов большого класса на газомоторном топливе с низким уровнем пола для МП «Нижегородпассажиравтотранс».

По программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано 643,5 тыс. кв метров дорог на 34 улицах, стоимость ремонтных работ составила 879,4 млн рублей. Выполнен рекордный для Нижнего Новгорода объем ямочного ремонта площадью 546 тыс. кв. метра автомобильных дорог.

С улиц города зимой вывезли 1 млн кубометров снега, что 280 тыс. кубометров больше, чем годом ранее.

На реализацию мероприятий муниципальных программ на территории города Нижнего Новгорода в 2018 году было направлено 27,8 млрд рублей, в том числе из бюджета города — 11,2 млрд рублей, привлечены средства областного бюджета в объеме 15 млрд рублей, средства федерального бюджета — 1,2 млрд рублей, объем привлеченных средств из внебюджетных источников составил 338,5 млн рублей.

По итогам проведения госзакупок уполномоченным органом в 2018 году сэкономлено 147,3 млн рублей. В рамках проведения работы по рекомендации предельных и согласованию начальных (максимальных) цен контрактов экономия составила еще 97,7 млн рублей. Общий объем сэкономленных средств — 245 млн рублей.

В рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода федеральное правительство подтвердило выделение городу 10 млрд рублей, которые будут направлены на благоустройство парка «Швейцария», территории нижегородского Кремля с созданием фуникулера, реставрацию 73 объектов культурного наследия, строительство развязки на ул. Циолковского и возведение школы нового формата в микрорайоне «Верхние Печеры».

Городская Дума приняла отчет главы города единогласно, за принятие проголосовали все 35 присутствующих на заседании депутатов.

ИА REGNUM напоминает, Владимир Панов стал первым главой Нижнего Новгорода в рамках завершающей фазы перехода к единоглавой модели управления в январе 2018 года.

Перед началом голосования, в статусе кандидата на пост главы города Панов подал заявление о сложении полномочий депутата Государственной думы РФ.

Причем кандидатуру Панова в качестве градоначальника выдвинул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин еще в октябре 2017 года, считая, что мэрию должен возглавить нижегородец с опытом хозяйственной работы и управления на муниципальном и федеральном уровне.