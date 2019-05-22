Обновлённое правительство Заполярья приняло дополнительные обязательства

Мурманск, , 20:24 — REGNUM Более 100 мероприятий по разным направлениям вошли в «План дополнительных приоритетов», утверждённый 22 мая обновлённым правительством Мурманской области под председательством врио губернатора Андрея Чибиса. Об этом сообщает пресс-служба регионального кабинета министров.

План дополняет и корректирует уже существующие в регионе программы и даёт старт новым проектам, которые будут реализованы в 2019 году. Как отмечается в сообщении, по каждому направлению плана ранее прошли обсуждения с экспертами и отраслевыми сообществами.

В частности, принято решение вдвое увеличить объём ремонта и строительства новых дорог — в нормативное состояние будет приведено 208,26 км дорог, при этом срок исполнения установлен до 1 сентября 2019 года. Одновременно в регионе запускается интерактивный сервис «Ямы на дорогах» — автовладельцы и пешеходы смогут оперативно сообщать об обнаруженных дефектах дорожного покрытия. Кроме того, на основании мнения жителей будет корректироваться расписание межгородских автобусов.

«Убеждён, что северяне должны ездить по нормальным дорогам, поэтому объёмы ремонтов надо наращивать и параллельно вести работу по повышению качества таких работ», — пояснил на заседании правительства врио губернатора Андрей Чибис.

Для решения ранее озвученных Чибисом проблем неразвитости строительной отрасли в Мурманской области планируется использовать механизмы, уже зарекомендовавшие себя на федеральном уровне и в других регионах. План предполагает создание Фонда оказания содействия жилищному строительству — «инновационный механизм, который позволит аккумулировать и грамотно использовать средства для развития жилищного строительства в регионе».

Фонд также займётся комплексным развитием территорий, расселением ветхого и аварийного фонда, программами льготной ипотеки и обеспечения служебным жильём специалистов, переезжающих в Заполярье, и формированием рынка экономного и арендного жилья. Учредителем фонда станет министерство строительства и территориального развития Мурманской области, а его финансирование будет осуществляться за счёт средств областного бюджета. До конца года правительство должно разработать и принять нормативно-правовую базу фонда, в 2020 году он начнёт свою непосредственную деятельность. При этом, как сообщает «Комсомольская правда», Андрей Чибис уже анонсировал смену руководства профильного министерства — отвечающий за строительство и территориальное развитие с 2014 года Леонид Кан покинет свою должность. «Чиновник не смог за два месяца принять как аксиому тот факт, что пора бы возродить эту отрасль», — комментирует издание.

Ещё одной задачей «Плана дополнительных приоритетов» станет качественное изменение облика городов Мурманской области. Уже до конца 2019 года в регионе должно появиться 130 новых объектов городской среды, в том числе не менее 25 детских городков, 60 арт-объектов, 20 художественных световых пространств и 25 новых знаковых объектов. Отдельное внимание уделено спорту: по 17 общественных лыжных трасс и катков и 20 новых спортивных объектов для подростков и молодёжи появятся в городах Заполярья. В Мурманске запланирована модернизация центральной площади, оборудование не менее 10 комфортных остановок общественного транспорта и запуск программы ремонта фасадов (на серость города Чибис обращал внимание в ходе своих объездов). Дорожным службам предписано поэтапно ликвидировать открытые грунты и отказаться от посыпки улиц песком в пользу других материалов, не создающих грязь на улице.

В правительстве пообещали, что программа формирования городской среды пройдёт общественное обсуждение, при её разработке будет обязательно учитываться мнение жителей. В дальнейшем же развитием урбанистических проектов займётся новая организация — АНО «Центр городского развития в Мурманской области».

В сфере жилищно-коммунальных услуг, рынок которых, по оценке главы региона, «пока далёк от прозрачности и высокого качества», запускается Единая служба контроля и надзора, «ориентированная на максимально оперативное и результативное решение проблем». В регионе также планируется усилить участие граждан в управлении своими домами. Напомним, что на протяжении нескольких лет Андрей Чибис курировал сферу ЖКХ в Минстрое РФ, где работал заместителем министра.

План предусматривает и введение новых мер социальной поддержки. Уже с 1 июня правительство Мурманской области проиндексирует социальные выплаты: на 5% — ежемесячные жилищно-коммунальные выплаты, на 4% — региональную выплату пенсионерам по старости, усыновителям, ветеранам труда и труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий. Также на 4% вырастут ежемесячное пособие на ребёнка, региональный материнский капитал, пособие при поступлении ребёнка в первый класс и при рождении одновременно двух и более детей.

Многодетные семьи, имеющие право на бесплатный земельный участок, получат возможность выбрать взамен сертификат на сумму порядка 300 тысяч рублей и ещё 200 тысяч рублей получить взамен финансовой помощи, положенной на закупку стройматериалов.

«Социальные обязательства перед гражданами — наш приоритет. Поэтому мы поработали с доходной частью бюджета и направим на социальные выплаты дополнительные средства», — пояснил Андрей Чибис.

Помимо новых обязательств план предусматривает и оценку эффективности работы чиновников — «индивидуальный KPI» для 12 городских округов и пяти муниципальных районов. По словам Чибиса, «набор этих показателей должен реально показывать, насколько эффективно работает муниципальная власть, как меняется качество жизни на территориях».

«Этот план — серьёзные дополнительные обязательства, которые берёт на себя правительство области, но это те решения, результат от которых будет ощутим для наших жителей уже в этом году», — подытожил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним, что Андрей Чибис был назначен врио губернатора 21 марта 2019 года, он сменил в регионе крайне непопулярную Марину Ковтун, попросившую президента о досрочной отставке. Чибис имеет большой опыт работы в региональных и федеральных органах государственной власти и является выпускником программы подготовки кадрового управленческого резерва — «школы губернаторов».