Еврокомиссар по энергетике в июне посетит Россию

Брюссель, , 19:46 — REGNUM Заместитель главы Европейской комиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович прибудет в Россию 13 июня. Информацию об этом подтвердила сегодня пресс-служба ЕК.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в Брюсселе сообщало, что Шефчович планирует в июне провести в Москве переговоры с министром энергетики России Александром Новаком.

Как передавало ИА REGNUM, на днях Марош Шефчович возглавлял делегацию Евросоюза на инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского. Общаясь с журналистам в Киеве, он заявил о намерении в ближайшее время довести до российской стороны пожелание скорейшего возобновления трёхсторонних переговоров по транзиту газа между ЕС, Россией и Украиной.