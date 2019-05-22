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Еврокомиссар по энергетике в июне посетит Россию

Экономика

Марош Шефчович намерен провести переговоры с Александром Новаком

Брюссель, 22 мая 2019, 19:46 — REGNUM  Заместитель главы Европейской комиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович прибудет в Россию 13 июня. Информацию об этом подтвердила сегодня пресс-служба ЕК.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в Брюсселе сообщало, что Шефчович планирует в июне провести в Москве переговоры с министром энергетики России Александром Новаком.

Как передавало ИА REGNUM, на днях Марош Шефчович возглавлял делегацию Евросоюза на инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского. Общаясь с журналистам в Киеве, он заявил о намерении в ближайшее время довести до российской стороны пожелание скорейшего возобновления трёхсторонних переговоров по транзиту газа между ЕС, Россией и Украиной.

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Газодобыча и транспортировка газа
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