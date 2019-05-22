В Тамбове представители 16 стран обсудят устойчивое развитие регионов

Тамбов, , 19:17 — REGNUM В Тамбовском государственном техническом университете начала работу шестая Международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие региона: архитектура, строительство, транспорт». В ней принимают участие ведущие ученые России и 15 иностранных государств, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Международная научно-практическая конференция, которая проходит в Тамбовской области с 22 по 25 мая, посвящена 40-летнему юбилею института архитектуры, строительства и транспорта университета. В ней принимают участие 14 академиков и членов-корреспондентов Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), РАН, Петровской академии наук и искусств, ученые ведущих вузов России из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Курска, Пензы, Вологды, Белгорода, Иванова, Мурманска и других. Участниками конференции стали также представители 15 иностранных государств, в том числе Казахстана, Азербайджана, Латвии, Польши, Армении, Италии, Германии, Ирака и других.

Первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов в своей приветственной речи от имени губернатора Александра Никитина поздравил институт с юбилеем, а также отметил высокую значимость мероприятия.

«Никакое устойчивое развитие региона невозможно без тех составляющих, которые вынесены в название сегодняшней конференции. Архитектура и строительство, комфортная городская среда — это те основополагающие вещи, о которых говорит президент России Владимир Путин. Вы знаете, какое внимание уделяется в последнее время дорожному строительству, развитию строительства, устойчивому развитию регионов, поэтому сегодняшняя конференция чрезвычайно актуальна, и я надеюсь, что по ее итогам практические рекомендации будут выработаны, приняты к сведению администрацией Тамбовской области и реализованы в ближайшее время», — сказал Олег Иванов.

Главной темой конференции станет качество среды для эффективной жизнедеятельности человека. Ведущие ученые России и зарубежных стран обсудят инфраструктурные, градостроительные, архитектурно-строительные и строительные системы в контексте устойчивого развития региона, системы управления биотехносферой, энерго‑ и ресурсосберегающие технологии, а также совершенствование образовательной деятельности в высших учебных заведениях политехнического и архитектурно-строительного профилей.