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Правительство Мексики продолжит помогать Pemex до 2021 года

Экономика

План правительства по «спасению» Pemex включает крупные субсидии и борьбу с коррупцией

Мехико, 22 мая 2019, 19:14 — REGNUM  Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что правительство продолжит помогать государственной нефтяной компании Petroleos Mexicanos (Pemex), 22 мая передает агентство Associated Press.

Мексиканский президент заявил, что помощь Pemex, находящейся в глубоком кризисе, продолжится как минимум до 2021 года.

План правительства по «спасению» государственной нефтяной компании Мексики включает крупные государственные субсидии и борьбу с коррупцией в Pemex.

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