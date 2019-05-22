В Тамбовской области в 2019 году отремонтируют более 250 многоэтажных домов

Тамбов, , 19:08 — REGNUM В 2019 году в Тамбовской области по программе капитального ремонта многоквартирных домов новый облик обретут 253 многоэтажки в 37 муниципалитетах региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Сейчас завершается период проведения аукционов, заключения договоров. По информации, предоставленной Фондом ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тамбовской области, на данный момент эту стадию прошли 172 многоквартирных дома, включенных в программу. Ремонтные работы начались в городах Тамбов и Рассказово, Инжавинском и Тамбовском районах.

Губернатор Александр Никитин ставит конкретные задачи перед ответственными за реализацию программы капремонта: не сбавлять темпы, поднять качество работ, использовать энергоэффективные технологии ремонта.

Объем финансирования программы этого года составляет 616,4 млн рублей. В Фонде ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тамбовской области подчеркивают: в течение последних нескольких лет ремонт и переустройство крыш остается самым востребованным видом работ для многоквартирных домов региона. В частности, по программе этого года крыши будут отремонтированы в 152 многоэтажных домах. На эти цели направят более 256 млн рублей. В 65 многоэтажках отремонтируют инженерные системы, в 49 — фасад, в трёх — подвальные помещения. В 20 многоквартирных домах заменят 84 лифта.