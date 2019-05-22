Застройщика микрорайона в Чебоксарах признали банкротом

Чебоксары, , 18:42 — REGNUM Арбитражный суд Чувашии признал банкротом ООО «СУОР», которое является застройщиком микрорайона «Садовый» в Чебоксарах. Конкурсное производство открыто на один год. В реестр включены требования кредиторов на общую сумму около 110 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Очередная попытка обанкротить строительную компанию привела к удовлетворению иска. В августе 2018 года иск о банкротстве «СУОРа» кредитор отозвал, и суд прекратил производству по делу. Но затем был подан новый иск, который 17 мая 2019 года Арбитражный суд Чувашии удовлетворил. Решением суда общество признано несостоятельным (банкротом) «с применением при банкротстве» параграфа 7 («Банкротство застройщиков») федерального закона о несостоятельности. Конкурсное производство открыто на один год, до 17 мая 2020 года.

Также суд включил в реестр требования кредиторов на общую сумму около 110 млн рублей (вторая, третья и четвёртая очереди). Самые крупные кредиторы — московское ООО «Термокул» (43,37 млн рублей), ООО «Газпром межрегионгаз» (31,7 млн рублей), УФНС по Чувашии (16,65 млн рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, «СУОР» является застройщиком микрорайона «Садовый» («Богданка»). Общая площадь земельного участка, в который входили 13 микрорайонов, составляет 278 га. Из них девять микрорайонов общей площадью 208 га — это свободные земли, которые ранее принадлежали СХПК «Сад». Четыре микрорайона представлены частным сектором, а также двух‑ и трёхэтажными постройками вдоль улиц Б. Хмельницкого и Фучика. Тогда заявлялось, что на данной территории предполагается построить более 2 млн кв. метров жилья с населением около 100 тыс. человек. Несколько лет микрорайон активно застраивался, последнее время строительство здесь «заморожено».

По данным ЕГРЮЛ, компания «СУОР» зарегистрирована в 2000 году, уставный капитал составляет 163 863 290 рублей. Учредителями являются ООО «Агрохолдинг «Юрма» (доля 18,77%) и предприниматель Владимир Ермолаев (доля 81,13%). Основной вид деятельности — техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, в списке дополнительных — 19 видов деятельности. У компании есть филиал — «Домостроительный комбинат ООО «СУОР».