Центр ракетного двигателестроения планируют создать в Воронеже

Иллюстрация: Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

Воронеж, , 18:37 — REGNUM Воронежский центр ракетного двигателестроения (ВЦРД) планируется создать на базе Конструкторского бюро химавтоматики и Воронежского механического завода. Как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, такая возможность обсуждалась 22 мая на встрече губернатора Александра Гусева с генеральным директором АО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко» Игорем Арбузовым.

Создание центра планируется осуществить за счет средств двух предприятий, проект предполагается реализовать до 2027 года. Игорь Арбузов подчеркнул, что решение уже принято в Госкорпорации «Роскосмос».

На встрече также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Воронежской области и АО «НПО Энергомаш». В рамках документа предусмотрено взаимодействие, направленное на развитие ракетного двигателестроения в области, создание единой научно-производственной площадки по производству изделий ракетно-космической техники, которой станет ВЦРД. Также цель сотрудничества — улучшение финансово-экономического положения и рост производственного потенциала Воронежской области, сохранение социальной стабильности, повышение благосостояния населения, улучшение экологической обстановки в регионе.

Губернатор Александр Гусев подчеркнул готовность правительства региона оказывать всестороннюю поддержку созданию центра ракетного двигателестроения.

«Для нас оба предприятия важны, и, конечно, мы всячески готовы помогать», — сказал Гусев.

Как отметил Игорь Арбузов, в числе ключевых задач для создающейся интегрированной структуры ракетного двигателестроения является оптимальное решение по загрузке производственных мощностей. Создание Воронежского центра ракетного двигателестроения на базе активов АО КБХА и Воронежского механического завода может стать одним из таких решений: это позволит произвести техническое перевооружение и модернизацию единой научно-производственной площадки, диверсифицировать производство, снизить производственные издержки, повысить производительность труда и увеличить среднюю заработную плату персонала.