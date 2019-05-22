Лукашенко спасает модернизированные цементные заводы

Сергей Артёменко, , 21:15 — REGNUM

Александр Лукашенко 16 мая подписал указ №181 о предоставлении государственным цементным заводам финансовых льгот «в целях финансового оздоровления». Подписание документа прошло тихо и незаметно — в отличие от прозвучавших несколько лет назад заявлений об амбициозных планах модернизации предприятий отрасли.

Модернизированные госпредприятия позиционировались как локомотивы, однако едва ли не в ходе модернизации стали обузой. Богатыри потребовали финансового оздоровления почти сразу. Расчёт был на российский рынок, он не оправдался. Теперь белорусским цементом заливают дороги, часть объёмов пристроили на строительство БелАЭС.

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«Осуществить возмещение задолженности по произведенной в 2015—2019 годах из республиканского бюджета уплате основной суммы долга, процентов, комиссий и иных платежей по кредитам (приложение 1), а также процентов, начисленных министерством финансов до 1 января 2019 г., в республиканский бюджет: ОАО «Белорусский цементный завод» — в 2029—2038 годах; ОАО «Кричевцементношифер» — в 2038—2049 годах; ОАО «Красносельскстройматериалы» — в 2030—2037 годах», — сказано в тексте президентского указа.

Модернизированным на «связанные» китайские кредиты госпредприятиям фактически предоставлена финансовая подпорка почти на $1 млрд за счёт бюджета. Не в первый раз и, судя по всему, не в последний.

К спасению заводов привлечены крупнейшие госбанки — «Беларусбанк» и «Банк развития Республики Беларусь», а также готовящийся к приватизации «Белинвестбанк» и «дочки» российских банков — «Банк БелВЭБ» и белорусский «Банк ВТБ». Будут спасать модернизированные цементные заводы минфин, минэнерго, минстройархитектуры и Совмин в целом. Разумеется, за счёт бюджета.

«По 31 декабря 2026 г. по решению правительства Республики Беларусь уплачиваются за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, проценты за пользование организациями цементной отрасли кредитами, указанными в приложении 2», — сказано в указе.

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Документом также предусмотрено «при формировании проектов республиканского бюджета на 2020−2026 годы предусматривать средства на уплату процентов за пользование кредитами». Пунктом 10 указа предписано «освободить от налога на недвижимость и земельного налога» все три завода. Причём освобождение от налогов введено задним числом — с 1 января текущего 2019 года. Судя по тому, что ОАО «Кричевцементношифер» освобождается от этих налогов до самого 2049 года, на скорое финансовое оздоровление подписавший указ не надеется.

Больше всего в этой странной, на первый взгляд, истории, стоящей в одном ряду с модернизацией деревообрабатывающих госпредприятий, привлекает демонстративная безответственность принимавших решения. Чиновники были настолько самоуверенными, что не проводили никаких экспертных мероприятий и общественных слушаний, не заказывали маркетинговых и прочих исследований у специализированных международных компаний. Возможно, какие-то шаги в этом направлении предпринимались, однако широкой общественности об этом не известно.

В то же время речь шла не о личном кармане, а об общественном. Белорусские обыватели и никак не связанные с цементной тематикой предприятия вовсе не обязаны оплачивать провал очередной авантюры. Заплатить китайскому «Эксимбанку» и CITIC должны мнившие себя большими стратегами, знатоками рынков региона, планировавшие и обещавшие. Привлечь этих людей к ответственности при нынешней политической системе, в отсутствие независимого суда и прочих благ цивилизации вряд ли удастся.

Заявлялась виктория, а вышла конфузия. Вместо миллиардов прибыли — миллиарды долгов. Судя по отсутствию виновных, триумф предназначался первому лицу, которое теперь без лишнего шума спасают за счёт налогоплательщиков.

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Недавно, 16 мая (дата указа), руководитель республики назначил Александра Довгало гендиректором управляющей компании холдинга «Белорусская цементная компания» (объединяет БЦЗ и «Кричевцементошифер»). Напутствуя назначенца, Лукашенко не упустил возможности возложить ответственность за свои проблемы на Россию.

Говоря о проблемах экспорта, руководитель республики прибег к своим излюбленным коленно-локтевым образам. Он сообщил, что «надо и на внешних рынках эффективно работать» (не все, видимо, на таком уровне это понимают), и поведал:

«Там у нас проблем было очень много. Я даже подозревал, что кое-кто там создает эти проблемы, особенно в направлении России. Да, не так просто с Россией работать. Там хватает тех, которые хотели бы наклонить. Конкуренция, притом конкуренция непорядочная».

На самом деле если кто и захотел «наклонить» Лукашенко, так это его друг Пётр Порошенко, которому белорусский лидер прогнозировал так и не состоявшуюся победу на президентских выборах. Как сообщила 21 мая пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины, соседняя республика вводит антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России, Белоруссии и Молдавии. Основанием стало решение украинской межведомственной комиссии по международной торговле, которая «установила наличие демпингового импорта из этих стран в течение 2015−2018 годов».

Таким образом, в течение ближайших пяти лет пошлины на импорт из Белоруссии цементных клинкеров и портландцемент составят 57,03%, и это фактически закрывает для белорусского цемента украинский рынок. Договариваться придётся уже с Владимиром Зеленским. Взамен на отмену или послабление антидемпинговых мер новый украинский президент, очевидно, попросит нечто более существенное, чем сало и картошку.

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Проблемы белорусских цементных заводов, столь стратегически «правильно» модернизированных на китайские кредиты, — секрет Полишинеля. Выступая на совещании 23 ноября прошлого года, Лукашенко сообщил безрадостные цифры:

«Суммарные убытки трех цементных заводов по сравнению с прошлым годом выросли более чем в два раза и составили 220 млн бел. руб. Задолженность по кредитам и займам — более $1 млрд».

По итогам 2018 года чистый убыток «Белорусского цементного завода» вырос в 2,2 раза и составил 85,27 млн бел. руб. При этом в сравнении с 2017 годом выручка госпредприятия выросла почти на 11% до 257,4 млн бел. руб., а прибыль от реализации — на 6,6% до 22,7 млн бел. руб.

Белорусские цементные заводы не удалось запустить на полную мощность из-за проблем сбыта. При этом были и проблемы качества. Идея направить избыточные объёмы в производство железобетонных конструкций — опять же, с помощью китайских друзей и партнёров, себя не оправдала. В итоге приходится спасать заводы и компенсировать ошибки госуправления деньгами налогоплательщиков.