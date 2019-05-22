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Рост нефтяных цен остановили торговая война и сильный доллар — Saxo Bank

Экономика

«Ни возобновление напряженности на Ближнем Востоке, ни продолжительное сокращение добычи ОПЕК+ не смогли вывести нефть из узкого диапазона»

Копенгаген, 22 мая 2019, 18:24 — REGNUM  Главным источником спада нефтяных цен являются торговая война между США и Китаем и укрепление доллара, 22 мая передает агентство Reuters.

«Ни возобновление напряженности на Ближнем Востоке, ни продолжительное сокращение добычи ОПЕК+ не смогли вывести нефть из узкого диапазона», — отмечает стратег Saxo Bank Оле Хансен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 22 мая нефть марки Brent упала в цене ниже $72 за баррель. Нефть WTI оценивается в $62,50 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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