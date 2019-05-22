Фигурантам дела «Тольяттиазота» грозит девять лет

Самара, , 18:08 — REGNUM Гособвинение попросило суд заочно приговорить к девяти годам колонии общего режима основного акционера «Тольяттиазота» Владимира Махлая и его сына Сергея по делу о хищениях 85 миллиардов рублей, рассказал на пресс-конференции адвокат Александр Гофштейн.

«Владимиру и Сергею Махлаям гособвинение попросило назначить 9 лет колонии, Королеву и Рупрехту — 8 лет. Андреаса Циви прокурор попросил приговорить к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима», — заявил он, отметив, что в рамках прений сторон по этому делу в суде вскоре будет выступать сторона защиты.

Как напоминают РИА «Новости», в 2012 году по заявлению «Уралхима» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении основного акционера ТОАЗ Владимира Махлая и его сына Сергея, бывшего гендиректора предприятия Евгения Королева, владельца швейцарской компании Ameropa (миноритарный акционер ТОАЗ) Андреаса Циви и главы Nitrochem Distribution Беата Рупрехта. В конце 2017 года Генпрокуратура РФ сообщила о том, что направила это уголовное дело в Комсомольский районный суд города Тольятти для рассмотрения по существу.

Фигуранты дела обвиняются по статье «хищение путем мошенничества, совершенное организованной группой, в особо крупном размере». Все они в настоящее время находятся в международном розыске, рассмотрение дела в суде проходит заочно.

Следствием было установлено, что привлеченные к уголовной ответственности граждане с 2008 по 2011 годы заключили с владельцами швейцарской трейдинговой компании Nitrochem Distribution AG соглашения на поставку всех производимых предприятием удобрений по существенно заниженным ценам.

По данным ГП РФ, Nitrochem Distribution AG было передано 5,5 миллиона тонн аммиака и 1,8 миллиона тонн карбамида. Позже удобрения были проданы трейдинговой фирмой по ценам мирового рынка, доход в 85 миллиардов рублей был присвоен членами организованной группы, отмечали в Генпрокуратуре.

Защита мужчин считает, что уголовное дело основано на результатах некачественной экспертизы.

«По мнению обвинения, похищенной является практически вся продукция ТОАЗ, выпущенная на протяжении четырех с лишним лет. Такое обвинение само по себе вызывает вопросы. Если все украли, как же все это время жило предприятие? Там работали люди, получали заработную плату, изготавливалась продукция, платились налоги», — рассказал Гофштейн журналистам.