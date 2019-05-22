Среда, 22 Мая 2019 года
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В Костроме благоустроят 37 дворов

Экономика

Работы обойдутся в 81,6 млн рублей

Кострома, 22 мая 2019, 17:51 — REGNUM  В Костроме начались работы по благоустройству дворовых территорий в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», сообщает городская администрация.

Всего будет благоустроено 37 дворов. Из них 35 заасфальтируют и обустроят там тротуары, на 15 организуют гостевые парковки для автотранспорта, детское игровое и спортивное оборудование установят на 19 дворовых территорий, в 12 дворах посадят деревья и кусты, новые урны и скамейки появятся в 19 дворах, еще 15 обзаведутся новым уличным освещением. В одном дворе даже уложат тротуарную плитку.

Все дизайн-проекты благоустройства согласованы с жителями, утверждены на общественной комиссии, по ним получены положительные заключения госэкспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости.

Все работы выполняет ООО «Дорстрой-44», фирма была выбрана по результатам аукциона. На сегодняшний день работы начались в 20 дворах.

Завершить работы подрядчик обещает не позднее 1 октября. Стоимость проекта — 81,6 млн рублей.

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Городское благоустройство
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