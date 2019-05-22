Долги по зарплатам в России в апреле сократились на 0,7%

Москва, , 17:50 — REGNUM Суммарная задолженность по заработной плате в России в апреле снизилась на 19 млн рублей, или на 0,7%, и по состоянию на 1 мая составила 2 млрд 900,7 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Как сообщается, из общей суммы невыплаченной заработной платы 762,2 млн рублей (26,3%) приходится на долги, образовавшиеся с начала 2019 года. Ещё 986,8 млн рублей (34,0%) составляют долги, сохраняющиеся с 2018 года, 1 млрд 151,7 млн рублей (39,7%) — с 2017 года и ранее.

Всего на начало мая задолженность по зарплате имелась перед 43,2 тысячи человек. Из них 48% — работники обрабатывающих производств, 18% — строительства, 7% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок, по 6% — транспорта и добычи полезных ископаемых.