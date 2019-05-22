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Morgan Stanley ожидает роста нефтяных цен во второй половине года

Экономика

Brent будет находиться в диапазоне $75-80 за баррель

Morgan Stanley ожидает роста нефтяных цен во второй половине года
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Нью-Йорк, США, 22 мая 2019, 17:43 — REGNUM  Аналитики Morgan Stanley ожидают роста нефтяных цен во второй половине 2019 года, 22 мая передает агентство Reuters.

Согласно прогнозу, рост не будет большим — нефть марки Brent во второй половине года будет находиться в диапазоне $75−80 за баррель.

В настоящий момент «мировой эталон» находится ниже отметки $72 за баррель — рынок опасается глобального падения спроса из-за затянувшейся торговой войны США и Китая.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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