Инфляция в России за неделю составила 0,1%

Москва, , 17:43 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 14 по 20 мая выросли в среднем на 0,1%, как и в предыдущие недели. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период начала мая, по оценке ведомства, составила 0,2%, с начала текущего года — 2,3%.

За прошедшую неделю цены на баранину выросли на 1,0%, пшено — на 0,8%, вермишель — на 0,5%, мясные и консервы и рис — на 0,3%, говядина, подсолнечное масло, маргарин, молоко, сыры, печенье, чай, соль — на 0,2%.

Одновременно с этим куриные яйца подешевели на 2,9%, сахар-песок — на 0,4%, свинина и карамель — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,4%, в том числе на репчатый лук подорожал на 6,0%, картофель — на 4,5%, морковь — на 2,6%, яблоки — на 1,1%. В то же время помидоры стали дешевле на 5,1%, огурцы — на 4,7%, белокочанная капуста — на 0,5%.

Цены на автомобильный бензин за неделю выросли на 0,1%, на дизельное топливо — не изменились.