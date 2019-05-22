Эксперт объяснил, почему власти РФ против нормальной индексации зарплат

Москва, , 18:04 — REGNUM Несмотря на утверждения о стремительном развитии цифровой экономики, в России огромное количество процессов и документооборота ведётся устаревшим, дедовским способом, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 22 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в первом квартале 2020 года представит проект новой методики расчёта инфляции.

«Зачем это делают, сказать сложно. Если опираться на официальный комментарий, то ради автоматизации процесса сбора данных, что звучит разумно, — сказал эксперт. — Несмотря на утверждения о стремительном развитии цифровой экономики, в России огромное количество процессов и документооборота ведётся устаревшим, дедовским способом. Реформа же российской статистики безусловно нужна, так как ряд показателей (например безработица) хронически не соответствуют действительности, в результате чего возникают невозможные, с точки зрения теории, сочетания макроэкономических показателей. Про отдельные трюки, вроде натягивания роста за счёт внезапно обнаруженных инвестиций, не стоит и говорить».

В связи с этим Григорьев отметил, что было бы крайне полезно ввести индексацию зарплат и пособий на основе реальной, потребительской инфляции, в которую включались бы не только цены на основные продукты питания, но и услуги ЖКХ, энергоносители и т. п. В таком случае периодические индексации хоть как-то помогали бы бороться с падением реальных располагаемых доходов.

«Проблема в том, что такой подход полностью противоречил бы основной идее нашей экономической политики. Согласно ей, ТЭК должен перетягивать на себя максимальное количество ресурсов, включая инвестиции и т. п., а также получать завышенные доходы вследствие неадекватного валютного курса, оттягивая их у основной экономики, в том числе у населения», — подчеркнул эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в первом квартале 2020 года представит проект новой методики расчёта инфляции. Об этом 22 мая сообщили «Известия» со ссылкой на главу ведомства Павла Малкова.

По его словам, сбор сведений для расчёта инфляции планируется сделать полностью автоматизированным, в настоящее время переговоры об этом уже ведут с ритейлерами.

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