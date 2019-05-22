Перспективы мировой газовой индустрии обсудили на конгрессе в Туркмении

Ашхабад, , 17:36 — REGNUM В туристической зоне «Аваза» состоялось заседание десятого Международного газового конгресса, посвященного развитию сотрудничества между государствами и корпорациями в нефтегазовой отрасли, пишет «Информационный портал Туркменистана».

Свыше 450 делегатов из 30 стран обсуждали вопросы, касающиеся развития мировой энергетики, ключевых элементов энергетической безопасности, транспортировки газа, контрактов, проектов привлечения инвестиций в нефтегазовую промышленность, аспекты строительства газопроводов в Каспийском море, а также обсуждались новые тенденции в мировой индустрии газа и различные аспекты развития устойчивой энергетики в Азии.

Представители Туркмении ознакомили потенциальных партнеров с ключевыми направлениями энергетической стратегии, перспективными планами развития газовой промышленности страны, ходом освоения супергигантского газового месторождения «Галкыныш» и стратегически важной инициативой — строительством газопровода «Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ).

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Также было отмечено, что согласно «Прогнозу развития мировой энергетики до 2040 года» от компании «British Petroleum», мировой спрос на природный газ будет неуклонно повышаться. Драйверами этого роста выступают электроэнергетика, строительство, транспорт, нефтехимия и другие отрасли промышленности.

При этом самые высокие темпы роста потребления природного газа в ближайшие 20 лет ожидаются в Китае, Индии и других странах Азии. Свое активное развитие получат также производство сжиженного газа, ветровой и солнечной энергетики.

Справка ИА REGNUM : «Галкыныш» — одно из крупнейших газовых месторождений в мире, расположенное в Марыйской области Туркмении. Запасы месторождения, разработка которого ведется с 2013 года, оцениваются в 21,2 трлн кубических метров природного газа и порядка 300 млн тонн нефти.

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