В Ульяновской области будет построен ещё один ветропарк

Ульяновск, , 17:30 — REGNUM В Ульяновской области будет построен новый ветропарк мощностью 75 МВт. Соглашение о намерениях инвестирования в строительство ветропарка заключено сегодня, 22 мая, в рамках Международного форума по альтернативной энергетике ARWE 2019, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы администрации региона.

Подписи под документом поставили губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, генеральный директор Корпорации развития региона Сергей Васин и генеральный директор компании EAB New Energy GmbH (Германия) Андреас Литцманн.

«Процесс строительства ветропарков мы запускаем в ближайшее время ещё в нескольких сельских муниципальных образованиях области. Наша цель — ежегодно вводить новые мощности и в ближайшие 3−4 года суммарно довести их до 500 МВт», — сказал Сергей Морозов, поблагодарив руководство немецкой компании «за готовность к сотрудничеству».

По его словам, реализация проекта по строительству пилотного ветропарка «под ключ» мощностью 75 МВт начнется в 2019 году. Губернатор подчеркнул, что общее количество обеспеченных «хорошим ветровым потенциалом площадок» позволяет построить ветропарки суммарной мощностью не менее 1 ГВт. В перспективе увеличивать мощности генерации энергии планируется за счёт возобновляемых источников энергии: по словам Сергея Морозова, это позволит в диапазоне 2025−2030 годов «решить сверхамбициозную задачу — получить 30% генерации из возобновляемых источников энергии».

Общий объем инвестиций немецкой компании в проект составит 6,5 млрд рублей. Приступить к реализации инвестор из Германии планирует уже в этом году, на строительную площадку выйдет в 2020 году.

При строительстве компания намерена сотрудничать по поставкам компонентов для ветропарка с датским Vestas по производству лопастей, которое работает в регионе с декабря 2018 года. Лопасти для будущего ветропарка будут местного производства. Производство других компонентов (башен и гондол) также локализовано датской компанией в России.

«Российский рынок очень новый, мы были здесь первый раз 6−7 лет назад на конференции по ветроэнергетике в Москве, где услышали о большом потенциале страны. Мы считаем, что сейчас настал тот самый момент для реализации проектов по альтернативной энергетике здесь», — рассказал Андреас Литцманн, подчеркнув, что компания хотела бы развивать свой бизнес в России.

Партнером выступает Корпорация развития Ульяновской области, которая оказывает инвестору полную поддержку в сопровождении проекта, подборе и оформлении земельного участка для ветропарка.

«В сентябре 2018 года мы провели первые переговоры с компанией на международном форуме Wind Energy в Германии, далее инвестор посетил регион и познакомился с возможными площадками для реализации проекта. Компания имеет большой опыт развития ветропарков по всему миру, её парки работают в Германии, Чехии, Аргентине, Уругвае, Польше, Вьетнаме. Кроме того, занимается и строительством солнечных электростанций. В случае успешной реализации проекта EAB может увеличить мощность ветропарков в регионе в сотрудничестве с российскими партнерами до 200−300 МВт», — отметил глава корпорации Сергей Васин.

Проект предполагает в дальнейшем создание регионального центра сервисного обслуживания ветропарков и подготовки специалистов совместно с российскими партнерами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в регионе действуют 28 ветроэнергетических установок (два действующих промышленных ветропарка) общей мощностью 85 МВт. Вся генерируемая энергия поставляется в единую энергосистему России. За счет энергии ветра восполняется примерно 8% потребности Ульяновской области в электроэнергии, обеспечивается более 70 тыс. домохозяйств в регионе.

Отметим, частная немецкая компания ЕАВ New Energy Group входит в группу компаний 3Energy, с 1991 года специализируется на проектах возобновляемой энергетики, создавая «под ключ» ветровые и солнечные электростанции по всему миру, в том числе за счет собственных средств. Специалисты компании обеспечивают девелопмент площадок, включая исследование потенциала возобновляемых источников энергии, проектирование, строительство, пусконаладочные работы, сервисные работы. Стратегическими партнерами EAB New Energy в части поставок оборудования являются компании Vestas, Nordex и Enercon.

Компанией ЕАВ было введено более 750 МВт ветропарков в разных странах мира, а также построены солнечные электростанции и объекты автономной энергетики. В настоящий момент компания ЕАВ фокусирует внимание на рынках России и СНГ.

Читайте ранее в этом сюжете: Ульяновская область – «пионер ветроэнергетики»