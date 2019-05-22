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Киргизстанские экологи: Качество воды в Иссык-Куле соответствует нормам

Экономика

За последние три года химический состав воды «киргизской жемчужины» почти не изменился

Бишкек, 22 мая 2019, 17:26 — REGNUM  Химический анализ продемонстрировал, что пробы воды из озера Иссык-Куль соответствуют нормам и требованиям, предъявляемым к водоемам рыбохозяйственной категории. Такие данные приводит госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства Киргизии, пишет «24.kg».

Эксперты провели глубинный и прибрежный мониторинг озера Иссык-Куль, отобрав пробы в более чем 20 местах, в том числе в заливе близ судоремонтного завода, расположенного в городе Балыкчи.

В госагентстве подчеркивают, что регулярно проводимая экологами экспертиза демонстрирует, что в период 2016 — 2018 годов химический состав и качество воды в озере Иссык-Куль существенно не изменились.

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Экологические проблемы Туркестана
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