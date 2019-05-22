Ульяновская область – «пионер ветроэнергетики»

Ульяновск, , 17:16 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 22 мая, открылся Международный форум по возобновляемой энергетике ARWE-2019. В первый день работы форума, который продлится по 24 мая, состоялась пленарная сессия «Перспективы возобновляемых источников энергии в России», на которой губернатор Сергей Морозов представил опыт региона по развитию этой отрасли, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Глава Ульяновской области Сергей Морозов, открывая международный форум по возобновляемой энергетике, напомнил, что «ещё четыре года назад» «мы первыми» в стране «услышали сигналы рынка и решили включиться в работу по «распаковыванию» ветроэнергетики», инициированию изменения федерального законодательства.

«Благодаря этому, собственно, этот бизнес в России и появился. Мы рассматриваем возобновляемую энергетику как особую специализацию региона, на базе которой формируем полноценную индустрию полного цикла: от подготовки кадров и научных исследований до промышленного производства мирового уровня. Именно поэтому намерены реализовать на территории области два принципиально новых, но интегрированных между собой проекта. Во-первых, создать в Ульяновской области центр компетенций мирового уровня по возобновляемой энергетике. Во-вторых, сформировать первый в России полноценный ветроэнергетический кластер, который видим в качестве одного из самых передовых в масштабах всей Восточной Европы. Для страны — это шаг к созданию полноценной отрасли НИОКР по возобновляемой энергетике, площадка для совместных проектов с отечественными и зарубежными научными центрами», — сказал губернатор Сергей Морозов.

По его словам, в настоящее время в регионе действуют 28 ветроэнергетических установок (два действующих промышленных ветропарка) общей мощностью 85 МВт. Вся генерируемая энергия поставляется в единую энергосистему России. За счет энергии ветра восполняется примерно 8% потребности Ульяновской области в электроэнергии, обеспечивается более 70 тыс. домохозяйств в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Ульяновской области на площадке завода Vestas состоялся пуск первого в России оборудования для производства лопастей ветроустановок. Партнерами проекта выступают Vestas, Роснано и консорциум инвесторов Ульяновской области, в состав которого входит корпорация развития региона и наноцентр. Объем инвестиций превысил 1 млрд рублей. Ежегодный объем выпуска продукции достигнет порядка 500 лопастей ВЭУ к 2021 году. Сергей Морозов тогда напомнил, что четыре года назад в регионе «с нуля» создали новую отрасль экономики, стали «первопроходцами в российской ветроиндустрии».

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В ближайшее время строительство ветропарков продолжится. И цель, по словам Морозова, — ежегодно вводить новые мощности и в ближайшие 3−4 года суммарно довести их до 500 МВт, то есть увеличить шестикратно. При этом потенциал региона позволяет построить ветропарки суммарной мощностью не менее 1 ГВт.

«В перспективе увеличивать мощности генерации энергии на территории региона мы будем именно за счет возобновляемых источников энергии, что позволит нам в диапазоне 2025−2030 годов решить сверхамбициозную задачу — получить 30% генерации из возобновляемых источников энергии», — подчеркнул Сергей Морозов.

Также он предложил сохранить принцип договоров о предоставлении мощности, который сейчас ограничен 2024 годом.

В ходе пленарной сессии впервые состоялось вручение премии Российской ассоциации ветроиндустрии (РАВИ) «Золотой ветер». Награда учреждена в феврале 2019 года и присуждается за значительный вклад в развитие ветроэнергетической отрасли в России. Председатель РАВИ Игорь Брызгунов вручил премию губернатору Сергею Морозову.

«Несколько лет назад, когда было заявлено, что в Ульяновской области появится первый в стране ветропарк, это было как гром среди ясного неба для участников рынка, никто этого не предполагал. И сегодня область показала, что она это может, она это сделала, став пионером в ветроэнергетике», — сказал Брызгунов, подчеркнув, что в регионе созданы «все возможности для бизнеса».

В частности Корпорация развития региона «является мечтой для инвесторов», подготавливая «дорожку» для входа, «помогая оформить земельный участок под проект и решая все сопутствующие вопросы».

"Это уникальный механизм, который позволил разместить в регионе уже два ветропарка. Администрация региона поступает очень мудро: она не только строит ветропарки, но и производит оборудование. Не закупает импортное оборудование, как это часто происходит в других странах, а производит сама, осуществляя локализацию компонентов и создавая при этом рабочие места для своих жителей, а в бюджет идут налоги», — отметил Игорь Брызгунов.

Оорганизаторами ARWE 2019 выступают правительство Ульяновской области, РАВИ, АО «Электрификация». Форум проводится при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Фонда Росконгресс и ULNANOTECH.

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