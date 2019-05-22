Потребители Тверской области на 40% сократили долги за газ

Тверь, , 17:00 — REGNUM Более чем на 40%, или на 4 млрд 75 млн рублей, сократился объём просроченной задолженности потребителей Тверской области за газ с 1 января 2019 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства по итогам заседания правительства региона 22 мая, которое провел губернатор Игорь Руденя. Накануне, 21 мая, вопросы развития теплоэнергетического комплекса Тверской области глава региона обсудил на совещании в ПАО «Газпром». Как сообщил Игорь Руденя журналистам, на совещании в «Газпроме», в частности, достигнута договоренность о комплексной инвентаризации системы теплоснабжения Твери и Калининского района.

«Компания выразила готовность участвовать в модернизации ТЭК тверской агломерации. Нам необходимы принципиальные решения по повышению эффективности работы наших тепло‑ и электростанций», — подчеркнул Игорь Руденя.

Отметим, что работа по погашению задолженности за энергоресурсы в Тверской области ведется системно, в том числе в рамках соответствующего плана, утвержденного совместно с ПАО «Газпром» в 2016 году. В регионе действует межведомственная комиссия по контролю за расчетами за поставленные энергетические ресурсы. Кроме того, правительством Терской области реализуется программа консолидации муниципальных теплоэнергетических активов, нацеленная на увеличение темпов сокращения задолженности ресурсоснабжающих организаций, модернизацию коммунальной инфраструктуры. Для обеспечения прозрачности финансовых потоков, расщепления платежей за коммунальные услуги и минимизации рисков формирования задолженности правительством Тверской области создан единый расчетно-кассовый центр (ЕРКЦ).

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