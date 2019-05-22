Отопительный сезон в Тверской области прошёл без крупных аварий — Руденя

Тверь, , 16:47 — REGNUM Число аварий и нарушений на объектах теплоснабжения в Тверской области за минувший отопительный сезон значительно снизилось по сравнению с предыдущими годами. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, заявил глава региона Игорь Руденя 22 мая на заседании облправительства. Основной темой заседания стали итоги прохождения осенне-зимнего периода 2018−2019 годов и подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к новому сезону.

«Оцениваем итоги прохождения отопительного сезона достаточно положительно. Снизилось количество аварий и нарушений, процент готовности в прошедшем сезоне был выше предыдущих периодов», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Губернатор напомнил, что своевременная подготовка к осенне-зимнему сезону и его безаварийное прохождение является прямой ответственностью глав муниципалитетов, он также подчеркнул, что системную работу по повышению надёжности тепло-, водо‑ и электроснабжения потребителей необходимо продолжать.

«Задача министерства энергетики и ЖКХ, глав муниципальных образований — обеспечить проведение запланированных работ в течение лета», — подчеркнул Игорь Руденя.

Как отмечалось, на подготовку объектов теплоснабжения к осенне-зимнему сезону 2018−2019 годов в Тверской области было направлено 725,7 млн рублей, из них 204,3 млн выделено из бюджета области, еще 137,7 млн направили на подготовку объектов водоснабжения и водоотведения. На эти средства капитально отремонтировали и реконструировали 112 котельных, заменили 49 км тепловых сетей, отремонтировали или заменили 25,3 км водопроводных и канализационных сетей. Вся эта работа позволила пройти региону отопительный сезон в штатном режиме. За весь осенне-зимний период в регионе не произошло ни одной крупной аварии на сетях, а число технологических нарушений снизилось по сравнению с прошлым годом на 4%. Благодаря проведению масштабных учений энергетиков в Тверской области, число отключений электроснабжения уменьшилось в три раза, сократилось и время устранения неполадок на электросетях.