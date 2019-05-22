Ульяновских перевозчиков могут лишить лицензии за изменение маршрута

Ульяновск, , 16:43 — REGNUM В Ульяновской области ужесточают требования к пассажирским перевозчикам, которые оказывают услуги по нерегулируемым тарифам. Расширен перечень условий, при нарушении которых перевозчика могут лишить лицензии. К примеру, при самовольном изменении маршрута, включая конечные остановки. Соответствующий проект был одобрен в первом чтении сегодня, 22 мая, депутатами Законодательного собрания региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

Депутаты одобрили поправки в закон об организации автомобильных пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам. Для «обеспечения стабильности в работе транспортной системы» расширяется перечень условий, при которых перевозчик может лишиться лицензии по решению суда. С принятием поправок к ним будет относиться самовольное изменение маршрута регулярных перевозок, в том числе изменение места нахождения начальных и конечных остановочных пунктов, утверждённого расписания движения.

По словам авторов законопроекта, неоднократно были зафиксированы факты отправления из запрещенного или несогласованного места транспортных средств. Кроме того, зачастую конкретное место отправления фактически определяет юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров, а не водитель по собственному усмотрению. В этой связи ответственность за соблюдением маршрута регулярных перевозок и расписания движения должна быть возложена, в первую очередь, на перевозчика.

Глава комитета по промышленности и транспорту Дмитрий Грачев считает, что поправки «позволят навести порядок в сфере пассажирских перевозок и будут являться неким дисциплинарным рычагом».

Отметим, что ранее с предложением ужесточить контроль в сфере пассажирских перевозок обратились депутаты городской думы Ульяновска, ссылаясь на «многочисленные жалобы» жителей.

«Несмотря на повышение стоимости проезда, некоторые перевозчики продолжают выполнять свои обязательства недостаточно качественно: нарушается маршрут движения, автобусы не выводятся на линию в вечернее время и так далее. Теперь за эти нарушения перевозчик может быть лишен свидетельства на право заниматься своей деятельностью. У администрации города появится эффективный юридический механизм защиты прав пассажиров, — уверен спикер ульяновского парламента Илья Ножечкин.