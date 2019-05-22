«Газпром» сообщил о росте долга Северного Кавказа за газ

Москва, , 16:12 — REGNUM На 1 января 2019 года просроченная задолженность конечных потребителей Северо-Кавказского федерального округа составила 93,9 млрд рублей. За год рост составил 10,4%. Об этом 22 мая в ходе отчетной пресс-конференции «Газпрома» сообщил начальник департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов компании Геннадий Сухов.

По его словам, большая часть долга в округе принадлежит населению — 67 млрд рублей или 68% от общего объема. Теплоснабжающие организации накопили долгов на сумму 15,8 млрд рублей, электроэнергетики — 1,3 млрд рублей, бюджетные потребители — 0,8 млрд рублей, остальные категории абонентов — 7,3 млрд рублей.

Как отметил Сухов, субъекты Северного Кавказа потребляют всего 7% всего поставляемого в Россию газа. При этом они формируют 52,1% задолженности.

Больше всего долгов у потребителей Дагестана 46,1 млрд рублей. Чечня задолжала «Газпрому» 15,9 млрд рублей, Кабардино-Балкария — 13,6 млрд рублей, Северная Осетия — 8 млрд рублей, Ингушетия — 6,8 млрд рублей, Карачаево-Черкесия — 2 млрд рублей, Ставропольский край — 1,5 млрд рублей.

По фактам нарушений в газовой сфере в 2018 году было направлено в правоохранительные и надзорные органы более 15,7 тыс. заявлений. После их рассмотрения было возбуждено более 7000 уголовных и административных дел, по которым принято 5000 решений о привлечении к ответственности, пишет Rambler News Service.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года компания «Газпром межрегионгаз» сообщила, что в список субъектов России, население которых накопило самые большие долги по газу, вошли четыре субъекта Северо-Кавказского федерального округа. Это Чечня, долг которой составил превысил 13,291 млрд рублей, Дагестан с суммой долга более 9 млрд рублей, Кабардино-Балкария, жители которой накопили долгов на 2,732 млрд рублей, и Ингушетия — 1,131 млрд рублей. Общий долгнаселения этих республик на 1 декабря 2018 года превысил 26,187 млрд рублей.

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