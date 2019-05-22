Прожиточный минимум в Чувашии увеличили на 532 рубля

Чебоксары, , 16:08 — REGNUM В Чувашии увеличивают величину прожиточного минимума. В I квартале текущего года в расчёте на душу населения он составляет 9 189 рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение одобрено сегодня, 22 мая, на заседании республиканского правительства.

Минтруд республики предложил установить величину прожиточного минимума на душу населения в целом по региону и по основным социально-демографическим группам населения за I квартал 2019 года в размере 9 189 рублей. Это на 6,1% больше к уровню IV квартала прошлого года. В абсолютном выражении рост составил 532 рубля.

Что касается социально-демографических групп населения, то величину прожиточного минимума для трудоспособного населения предложено установить с ростом на 6% (или на 555 рублей) — на уровне 9748 рублей. Для пенсионеров данный показатель возрастёт на 5,9% (или на 417 рублей) и достигнет 7 516 рублей, для детей — на 6,8% (или на 587 рублей) и составит 9 226 рублей.

Величина прожиточного минимума рассчитывается ежеквартально на основании. Она влияет на ежемесячные социальные выплаты, в частности, на пособия на ребенка и лицам из числа детей-сирот, выплату в случае рождения третьего и последующих детей, компенсацию для обеспечения полноценным питанием беременных и кормящих женщин.