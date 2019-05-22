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Новороссийский морской торговый порт может выплатить акционерам 98% прибыли

Экономика

Летом 2019 года акции предприятия могут войти в десятку лидеров по дивидендной доходности в России

Новороссийск, Краснодарский край, 22 мая 2019, 16:05 — REGNUM  Общая сумма средств, которую совет директоров Новороссийского морского торгового порта (ПАО «НМТП») рекомендовал выплатить акционерам в качестве дивидендов, составляет 14,8 млрд рублей, или 98% чистой прибыли по РСБУ. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба предприятия.

Ранее компания уже выплачивала промежуточные дивиденды за шесть и девять месяцев в размере 5,3 млрд рублей. Таким образом, годовому общему собранию акционеров НМТП предстоит принять решение в отношении оставшейся суммы. В случае одобрения выплаты она станет рекордным значением этого показателя в истории предприятия.

По мнению аналитиков, акции компании летом 2019 года могут войти в десятку лидеров по дивидендной доходности в России. Годовое общее собрание акционеров группы состоится в Новороссийске 14 июня 2019 года.

Группа компаний ПАО «НМТП» является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Контролирующим акционером ПАО «НМТП» (62%) является ПАО «Транснефть».

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Морские порты России и транзит
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