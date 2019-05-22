Нефти поступают «противоречивые сигналы»

Москва, , 15:59 — REGNUM Напряженность на Ближнем Востоке, в частности, накаленная обстановка между США и Ираном посылает противоречивые сигналы для крупных участников глобального нефтяного рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Несмотря на то, что Саудовская Аравия стремится не допустить военного конфликта между США и Ираном тем не менее ситуация может обостриться в любой момент. Цены на нефть находятся под давлением как с напряженностью на Ближнем Востоке, так и с опубликованными данными Американском институте нефти о ее запасах, которые оказались существенно выше, чем ожидали многие участники рынка. Такое манипулирования цифрами по запасам нефти со стороны США далеко не новость, но эффект от этого всегда остается одним и тем же.

«Учитывая не простую для нефтяного рынка ситуацию, страны ОПЕК на предстоящем своем заседании должны будут разработать стратегию дальнейшей стабилизации нефтяного рынка, которая сохраним на мой взгляд базовый сценарий по сокращению добычи нефти странами ОПЕК. При этом остается не разрешенный вопрос относительно позиции России в этом вопросе», — отметил эксперт.

В свете последних событий между США и Венесуэлой, Россия стремится наоборот увеличить добычу нефти, чтобы поставлять ее в США. При этом условия пакта между странами ОПЕК и Россией будут пересмотрены с учетом новых условий. В этой связи цены на нефть встретят сопротивление на пути к росту.

«Тем не менее в текущих условиях крупные участники рынка не стремятся играть на опережение и стараются снижать свое участие в скупке фьючерсных контрактов по нефти, несмотря на то, что цены сейчас являются довольно приемлемыми.

Поэтому будет наблюдаться некоторое коррекционное снижение по нефти в районе $71,40 за баррель марки Brent, а нефть марки WTI скорректируется до $62,00 за баррель в ближайшей перспективе», — предполагает Гасанов.

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