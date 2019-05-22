Репатриация капитала в Россию говорит о росте доверия к экономике — Путин

Москва, , 15:55 — REGNUM Возвращение капитала в Россию является признаком роста доверия к экономике страны, заявил 22 мая глава государства Владимир Путин на съезде профсоюзов РФ.

«Наиболее крупные инвестиции в Россию приходят из таких стран, как Кипр и Нидерланды. Это просто репатриация капиталов. Это говорит о том, что доверие к экономике есть, и оно возрастает», — сказал Путин.

Вместе с тем глава государства добавил, что доверие к защите интересов, в том числе предпринимателей, на сегодняшний день находятся «не на очень высоком уровне».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 мая, Владимир Путин выступает на съезде независимых профсоюзов России. На съезде обсуждаются вопросы в том числе достойной зарплаты, создания высокопроизводительных рабочих мест и защиты трудящихся. Также делегаты съезда подведут итоги работы за пять лет и поставят задачи на ближайшие годы.

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