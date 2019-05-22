Среда, 22 Мая 2019 года
15:55:24 МСК

Рубль «намерен отыграться»

Экономика

Поддержку рублю обеспечивает спрос на российские ОФЗ

Рубль «намерен отыграться»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 22 мая 2019, 15:53 — REGNUM  Валютная пара доллар/рубль 22 мая преодолела поддержку 64,33, поэтому если сегодня она закрепится ниже обозначенного уровня, появится основание в рамках техники продолжить движение вниз с целью — обновить годовой минимум, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Также это будет означать слом локальной краткосрочной тенденции и продолжение реализации среднесрочного сценария», — отметил эксперт.

При этом исключительную поддержку рублю сейчас обеспечивает спрос на российские ОФЗ, который сформировался на фоне профицита бюджета РФ, а также на фоне отсутствия потенциальных санкций со стороны США и их европейских партнеров, которые бы коснулись вторичного долга России.

«В остальном ситуация не меняется. Ключевым потенциальным фактором, который может переломить тенденцию на отечественном валютном рынке остается сделка об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+, но при условии, что продлена она не будет», — считает Капустянский.

Читайте также: Рубль растет, «потому что о нём забыли»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курсы валют
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить