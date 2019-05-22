Рубль «намерен отыграться»

Москва, , 15:53 — REGNUM Валютная пара доллар/рубль 22 мая преодолела поддержку 64,33, поэтому если сегодня она закрепится ниже обозначенного уровня, появится основание в рамках техники продолжить движение вниз с целью — обновить годовой минимум, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Также это будет означать слом локальной краткосрочной тенденции и продолжение реализации среднесрочного сценария», — отметил эксперт.

При этом ис ключительную поддержку рублю сейчас обеспечивает спрос на российские ОФЗ, который сформировался на фоне профицита бюджета РФ, а также на фоне отсутствия потенциальных санкций со стороны США и их европейских партнеров, которые бы коснулись вторичного долга России.

«В остальном ситуация не меняется. Ключевым потенциальным фактором, который может переломить тенденцию на отечественном валютном рынке остается сделка об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+, но при условии, что продлена она не будет», — считает Капустянский.

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