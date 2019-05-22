Козак не просто так спокоен, хотя на топливном рынке – борьба

Москва, , 15:48 — REGNUM На текущий момент на российском рынке моторного топлива происходит своеобразная борьба крупных корпораций и частных АЗС, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

По её мнению, премьер-министр Дмитрий Козак не просто так спокоен. С учетом договоренностей о заморозке цен на бензин с крупными нефтяными компаниями, которое будет действовать до 1 июля 2019 года, беспокоиться особо не стоит.

«Да, на рынке моторного топлива действительно произошли значительные подорожания, однако в большей степени это касается перекупщиков.

Если для крупных корпораций даже после 30% роста цен на нефть сохраняется достаточная маржинальность, то частные АЗС вынуждены терять в марже за счёт необходимости закупок через оптовые и мелкооптовые закупки топлива», — пояснила эксперт.

Даже с учетом того, что доля АЗС крупных корпораций составляет 40%, именно они будут являться сдерживающим фактором для частников, которые фактически не смогут поднять цены, ведь в таком случае будет очень велик риск потери клиентуры.

«Если есть возможность купить бензин, к примеру, у «ЛУКойла» или Газпрома дешевле, то частные компании в дефиците клиентов будут работать в убыток.

В связи с этим можно пока спокойно присоединиться к позиции «покерфэйс», которую принял Козак в реакции на заявления о скорейшем резком подорожании бензина», — высказал своё мнение Ланис.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на топливо. В мае 2019 года ситуация резко обострилась.

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