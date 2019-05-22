ЦБ: рубль в апреле укрепился к доллару на 1,9%

Москва, , 15:46 — REGNUM Курсы большинства валют в апреле преимущественно снижались к американскому доллару. Тогда как российский рубль укрепился на 1,9%. Об этом говорится в отчете Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

ЦБ связывает увеличение курса рубля с притоком иностранного капитала на рынок облигаций федерального займа, а также с подорожанием нефти марки Brent. Снижение курсов иностранных валют к доллару произошло после публикации «сильных данных» об экономическом росте в США.

Курс ЦБ РФ на 22 мая составляет для доллара 64,537 рубля, курс евро — 71,965 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, аналитик «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков отмечал, что 22 мая рубль будет укрепляться на фоне сниженного интереса трейдеров к валютам развивающихся стран.

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