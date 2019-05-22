Среда, 22 Мая 2019 года
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ООН предупреждает о замедлении глобального экономического роста

Экономика

Рост политической неопределенности дестабилизирует рынки

Нью-Йорк, США, 22 мая 2019, 15:44 — REGNUM  В ООН распространен «Доклад о ситуации в мировой экономике и ее будущем по состоянию на середину 2019 года», в котором содержится предупреждение о замедлении глобального экономического роста под воздействием неопределенности, вызванной международной напряженностью, сообщает 22 мая Синьхуа.

В документе отмечается, что темпы мирового роста не соответствуют прогнозам, которые делались в начале года, и по его итогам не превысят 2,7%. (В 2018 г. рост составил 3,4%). Негативное влияние на экономику оказывается совокупностью внешних и внутренних факторов в ведущих странах.

Подчеркивается, что рост кризисных тенденций побуждает центробанки к смягчению монетарной политики, что препятствует стабилизации финансовых рынков и существенно усиливает риски.

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Организация Объединённых Наций
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