ООН предупреждает о замедлении глобального экономического роста

Нью-Йорк, США, , 15:44 — REGNUM В ООН распространен «Доклад о ситуации в мировой экономике и ее будущем по состоянию на середину 2019 года», в котором содержится предупреждение о замедлении глобального экономического роста под воздействием неопределенности, вызванной международной напряженностью, сообщает 22 мая Синьхуа.

В документе отмечается, что темпы мирового роста не соответствуют прогнозам, которые делались в начале года, и по его итогам не превысят 2,7%. (В 2018 г. рост составил 3,4%). Негативное влияние на экономику оказывается совокупностью внешних и внутренних факторов в ведущих странах.

Подчеркивается, что рост кризисных тенденций побуждает центробанки к смягчению монетарной политики, что препятствует стабилизации финансовых рынков и существенно усиливает риски.