Госдума расширяет «дальневосточный гектар» на Бурятию и Забайкалье

Москва, , 15:43 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный на расширение территории выдачи земель в рамках программы Дальневосточного гектара, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Программа «Дальневосточный гектар» позволяет любому жителю РФ получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Речь идет о территории Дальневосточного федерального округа.

Однако в ноябре 2018 года в состав ДФО вошли новые субъекты РФ — республика Бурятия и Забайкальский край. Между тем в действующей версии закона программа выдачи дальневосточного гектара на эти регионы не распространяется.

Правительство предлагает включить Бурятию и Забайкальский край в территории, на которых гражданам могут предоставляться земли в безвозмездное пользования в рамках программы дальневосточного гектара. Такие меры привлекут большее количество граждан на постоянное место жительство в регион, а также снизит отток местного населения, уверены в правительстве. Помимо этого, отмечают авторы инициативы, земли, которые сегодня не используются, войдут в хозяйственный оборот, а это в свою очередь ускорит социально-экономическое развитие регионов.