В Татарии каждая третья из проданных машин новая — СМИ

Казань, , 16:03 — REGNUM Объём рынка новых авто в Татарии по итогам первых трёх месяцев 2019 года составил 30% от общего числа проданных машин (новых и подержанных). Об этом 22 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего с января по март 2019 года в республике было продано 42,2 тыс. машин. Из них новых автомобилей чуть более 14 тыс. штук. Таким образом, в Татарии на один новый проданный автомобиль приходится два подержанных. Эти цифры привёл глава пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов на круглом столе дилеров Приволжского федерального округа (ПФО).

Он также сообщил, что из регионов ПФО самые большие показатели вторичного авторынка в Мордовии и Кировской области. Там объём вторичного рынка примерно в пять раз больше, чем рынок новых авто.

В Самарской области соотношение реализованных автомобилей с пробегом на одно новое авто равно 2,2.

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