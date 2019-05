Опубликован топ-200 бизнесменов Белоруссии 2019 года

Минск, , 15:36 — REGNUM Белорусский бизнесмен Александр Мошенский в прошлом году стал хэдлайнером самых значимых M&A-сделок на белорусском рынке и возглавил топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов республики 2019 года. Об этом проинформировало сегодня, 22 мая, издание «Ежедневник», составившее рейтинг.

Александр Мошенский — основной владелец компаний «Санта Бремор» и «Савушкин продукт», второй год подряд возглавляет топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Белоруссии. Интересы бизнесмена расширились в розничной торговле и переработке молока.

«Реанимировав свою давнюю идею создания национальной молочной компании, которая на этот раз поддержана властями, в течение 2018 года Александр Мошенский получил контроль над двумя крупными государственными молокоперерабатывающими предприятиями — в Березе и Орше. Следующей его целью является Барановичский молочный комбинат, акции которого бизнесмен скупает в этом году», — отметило издание.

Его компания по-прежнему рассматривает предложения об инвестициях в greenfield и о покупке действующих бизнесов на рынках присутствия — в России и на Украине. На российском рынке объединенный бизнес «Савушкина продукта», «Санта Бремора» и рыбоперерабатывающего производственного актива «Русское море» занимает второе место по выручке (по данным на 2017 год) среди компаний с белорусским капиталом. Более успешен только БелАЗ, уступают компаниям Мошенского по продажам дочерние структуры БМЗ, «Белнефтехима», МТЗ, МАЗ, «Белорусской нефтяной компании» и «Белоруснефти» (госконцерн «Белнефтехим»).

В 2018 году Мошенский получил контроль над розничной сетью магазинов «Рублевский», что позволило войти в топ-5 крупнейший ретейлеров постсоветской республики. В бизнес-империи близкого к Александру Лукашенко бизнесмена — продовольствие, ретейл, гостинично-ресторанный бизнес, легпром, финансы и IT.

Далее в рейтинге со второго по десятое места включительно разместились Аркадий Добкин (IT, инвестиции), Виктор Кислый (IT, финансы, инвестиции), Алексей Олексин (топливо и энергетика, финансы, транспорт и логистика, продовольствие, дистрибуция, ретейл, девелопмент, сервис, гостиницы, рестораны и спорт), Александр Луценко (продовольствие, транспорт и логистика, дистрибуция), Наталья Луценко (продовольствие, транспорт и логистика, дистрибуция), Валентин Байко (легпром, продовольствие, дистрибуция, девелопмент, ретейл, топливо и энергетика, гостиницы, рестораны и спорт, транспорт и логистика, инвестиции), Дмитрий Байко (легпром, продовольствие, дистрибуция, девелопмент, ретейл, топливо и энергетика, гостиницы, рестораны и спорт, транспорт и логистика, инвестиции), Виктор Прокопеня (инвестиции, IT, девелопмент) Александр Зайцев (дистрибуция, химия, транспорт и логистика, металлы и металлообработка, приборостроение, гостиницы, рестораны и спорт, инвестиции).

Издание отметило, что Олексин укрепил позиции, став главным бенефициаром по нескольким указам Лукашенко (по табаку и таможенному сервису). Зайцев за очень короткий срок создал конгломерат, в который входят активы в логистике, удобренческой и горнорудной отраслях, спорте и даже в производстве вооружений.

Пять из топ-10 рейтинга самых успешных и влиятельных бизнесменов Белоруссии имеют западную юрисдикцию (США, Великобритания, Люксембург, Кипр), из них двое заняли второе и третье места топ-200. Деловые интересы входящих в первую десятку персон, судя по регистрации их компаний, распространяются на Европу, Азию, Америку и Африку.