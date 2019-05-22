В Казахстане призвали ужесточить ответственность банков за нарушения

Нур-Султан, , 15:35 — REGNUM Штрафы для банков Казахстана, повторно нарушивших законодательство о валютном регулировании, должны иметь адекватные размеры. Об этом 22 мая заявил председатель Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нурлан Нигматулин, сообщает издание InBusiness.

Спикер Мажилиса обратился с соответствующим предложением к председателю Национального банка республики Ерболату Досаеву. В настоящее время размер штрафа за повторное нарушение составляет 15 минимальных расчетных показателей или 37 875 тенге ($100).

«Это как слону дробина. Не стесняйтесь. Ерболат Досаев, внесите адекватные размеры штрафов для банков, когда они не выполняют, тем более повторно, банковское законодательство», — добавил Нигматулин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Национальный банк Казахстана оштрафовал банки республики на 69,84 млн тенге ($184 тыс. по курсу на 21 января 2019 года). В течение года по отношению к банкам принято 275 мер воздействия.

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