В Госдуму внесен законопроект о нулевом НДС на все межрегиональные перелеты

Москва, , 15:28 — REGNUM Законопроект, устанавливающий бессрочную льготную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на услуги и обслуживание перелетов внутри РФ, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с лидером фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Речь идет о налогообложении услуг и обслуживания всех авиарейсов внутри страны. Сегодня ставка НДС на такие перелеты составляет 10%. Но при этом перелеты в Крым, Севастополь и Калининград облагаются НДС по льготной нулевой ставке. Авторы инициативы предлагают распространить такую практику на все перелеты внутри РФ.

Между тем сегодня, 22 мая, Госдума уже приняла во втором, решающем чтении правительственный законопроект с аналогичными нормами. Однако правительство предложило ввести 0% ставку НДС только на межрегиональные рейсы, которые совершаются в облет Москвы и столичного узла. Таким образом правительство планировало простимулировать авиасообщение между городами страны напрямую, не через Москву. А рейсы через столицу будут и дальше облагаться по ставке НДС в 10%.

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В свою очередь, депутаты фракции «Справедливая Россия» предлагают не выделять перелеты в Москву и ввести 0% ставку НДС для всех перелетов внутри РФ.