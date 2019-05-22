Саранский завод по производству оптоволокна увеличил выпуск в 1,5 раза

Саранск, , 15:25 — REGNUM Объём производства оптоволокна на саранском предприятии «Оптиковолоконные Системы» увеличился до четырёх млн км в год — в 1,5 раза, сообщает 22 мая пресс-служба российского Фонда развития промышленности (ФРП).

Увеличение производственных мощностей обеспечено льготным займом ФРП на приобретение нового оборудования. Общая стоимость проекта составила 950 млн рублей, из которых 500 млн рублей предоставлены по линии фонда.

«Реализованный нашим предприятием проект модернизации производства позволит не только укрепить позиции завода на российском рынке оптического волокна, но и будет способствовать повышению конкурентоспособности предприятия при экспортных поставках», — сообщил генеральный директор АО «Оптиковолоконные Системы» Андрей Николаев.

Отмечается, что модернизация производства позволит заводу удовлетворить более 50% спроса кабельных заводов России на оптоволокно. По данным компании, на сегодняшний день потребности российского рынка на 84% обеспечиваются поставками из-за рубежа.

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