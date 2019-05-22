Среда, 22 Мая 2019 года
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Глава промышленников Италии предложил правительству «шоковый план»

Экономика

Такие меры должны помочь оживлению экономики

Рим, 22 мая 2019, 15:22 — REGNUM  Глава ассоциации промышленников Италии Винченцо Бочья предложил правительству страны «шоковый план» в области экономики и инвестиций, передает Italia Oggi в среду, 22 мая.

«Шок» должен заключаться в единовременном найме на работу 10 тысяч новых сотрудников на предприятия, которые занимаются строительством и реконструкцией дорог, объектов инфраструктуры и социальных объектов.

Эти меры должны помочь оживлению экономики, полагают в ассоциации. В срезу итальянские статистики опубликовали новый прогноз роста ВВП на 2019 год, в соответствие с которым рост вместо 1,3% составит лишь 0,3%.

Кроме того, в ассоциации полагают, что для оживления экономики необходимы борьба с бюрократизацией и сокращение количества принимаемых новых законов.

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Экономика Италии
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