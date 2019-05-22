Ленинградская АЭС удвоила выплаты в бюджет

Сосновый Бор, Ленинградская область, , 15:15 — REGNUM Ленинградская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Ленинградская область) за 1 квартал 2019 года выплатила налогов и взносов в бюджетную систему страны в объёме 1 млрд 762,73 млн рублей или 193,6% к соответствующему показателю за 1 квартал 2018 года (910,46 млн рублей). Как сообщает управление информации и общественных связей Ленинградской АЭС, это связано, прежде всего, со сдачей в конце 2018 года в промышленную эксплуатацию энергоблока № 5 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС. Такие данные финансово-экономическая служба Ленинградской АЭС направила в правительство Ленинградской области.

В бюджет всех уровней за 1 квартал 2019 года Ленинградская АЭС выплатила 1 млрд 776,93 млн рублей или 278,7% к соответствующему показателю за аналогичный период 2018 года (458,56 млн рублей), доля налогов в областной бюджет Ленобласти — 1 млрд 214,64 млн рублей (209,9% к уровню 1 квартала 2018 г.).

За 1 квартал 2019 года Ленинградская АЭС реализовала товарной продукции на 20 млрд 267,83 млн рублей (рост на 103,0% к 1 кварталу 2018 года). При этом объем инвестиций за 1 квартал 2019 года составил 5 млрд 251,56 млн рублей (за 1 квартал 2018 года — 1 млрд 879,24 млн рублей, что было связано с завершением основных строительно-монтажных работ по блоку № 5).

Количество персонала на Ленинградской АЭС по итогам 1 квартала 2019 года составило 5 601 человек.