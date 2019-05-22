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Премьер-министр Италии призвал Евросоюз отказаться от «политики ригоризма»

Экономика

Итальянские политики готовятся к выборам в Европарламент

Рим, 22 мая 2019, 15:14 — REGNUM  Власти Евросоюза должны пересмотреть свою «политику ригоризма», то есть чрезмерно жестких ограничений для экономик стран ЕС, заявил в среду, 22 мая, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает Mediaset.

Такая политика в последние 30 лет привела к «разрушительным последствиям социального плана», считает Конте. Формы и институты интеграции Евросоюза должны быть преобразованы, сказал он.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая.

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Экономика Евросоюза
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