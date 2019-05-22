Зеленскому козыри нужны: для референдума о переговорах с Россией

Москва, , 14:46 — REGNUM Некоторые заявления нового президента Украина Владимира Зеленского напоминают о русской поговорке, наиболее цензурной версией которой является «и невинность соблюсти, и капитал приобрести», заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

По его мнению, понятно, что сейчас Зеленский не может себе позволить высказываний, которые будут оценены как пророссийские и предательские, но в то же время не может разочаровывать ту часть своих избирателей, которая связывала с ним надежды на окончание конфликта в Донбассе.

«Но история с референдумом по Брекзиту уже показала, что попытки спрятаться за общественное мнение на самом деле сужают пространство для маневра политиков, и в то же время не заставляют их исполнять волю народа — Британия так до сих пор и не выполнила решение плебисцита», — отметил эксперт.

Да и зачем вообще стране нужен президент, если все важные вопросы будут решаться голосованием — можно и без него обойтись. Так или иначе Зеленскому придется принимать какие-то решения и нести за них ответственность.

«Другой вопрос, что для референдума о переговорах с Россией нужны какие-то козыри или что-то, чем можно пожертвовать в качестве размена. А что такого может предложить России Зеленский или чем напугать», — задаётся вопросом Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, новый президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения в стране референдума по вопросу переговоров с Россией.

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