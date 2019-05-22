В Танзании откроют завод по производству подсолнечного масла

Табора, Танзания, , 14:49 — REGNUM Объединение предпринимателей области Табора в Танзании планирует открыть крупное предприятие по производству подсолнечного масла к концу 2019 года, передает газета Mtanzania.

Секретарь объединения Ашура Шабан отметил, что строительство начнется в августе 2019 года в муниципалитете Табора.

По его словам, в поддержку предпринимателей местная администрация закупила два трактора.

«Мы хотим сделать большое дело, строительство этого завода будет прибыльно для членов объединения, всего общества и правительства, мы будем должным образом платить налоги и продолжим укреплять наше объединение, в котором уже состоят более 200 членов, в их числе представители всех округов области», — добавил Шабан.