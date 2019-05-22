Среда, 22 Мая 2019 года
14:59:08 МСК

В Танзании откроют завод по производству подсолнечного масла

Экономика

Областное объединение предпринимателей взяло инициативу в свои руки

Табора, Танзания, 22 мая 2019, 14:49 — REGNUM  Объединение предпринимателей области Табора в Танзании планирует открыть крупное предприятие по производству подсолнечного масла к концу 2019 года, передает газета Mtanzania.

Секретарь объединения Ашура Шабан отметил, что строительство начнется в августе 2019 года в муниципалитете Табора.

По его словам, в поддержку предпринимателей местная администрация закупила два трактора.

«Мы хотим сделать большое дело, строительство этого завода будет прибыльно для членов объединения, всего общества и правительства, мы будем должным образом платить налоги и продолжим укреплять наше объединение, в котором уже состоят более 200 членов, в их числе представители всех округов области», — добавил Шабан.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пищевая промышленность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить