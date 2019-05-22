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Объём рынка новых легковых автомобилей в Москве снизился на 8%

Экономика

По итогам апреля 2019 года

Москва, 22 мая 2019, 14:38 — REGNUM  В апреле 2019 года в Москве продали новых легковых автомобилей на 8,2% меньше, чем в прошлом году. Об этом 22 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за апрель 2019 года московские автолюбители приобрели 21,7 тыс. новых легковушек.

Лидирует на столичном рынке немецкий автомобиль Volkswagen Polo с результатом 1158 проданных экземпляров. Эта модель увеличила свои показатели по сравнению с апрелем 2018 года на 41%.

Вторую строчку занимает KIA Rio. Её купили 960 столичных жителей. Это авто ушло с первого места рейтинга, которое оно занимало в марте этого года.

Тройку лидеров замыкает кроссовер Hyundai Creta. Жители Москвы приобрели эту модель в количестве 817 штук.

Четвертое и пятое места заняли Skoda Octavia (803 ед.) и Hyundai Solaris (698 ед.) соответственно.

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