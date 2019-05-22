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Глава промышленников Италии призвал власть не давать невыполнимых обещаний

Экономика

Винценцо Бочья призвал итальянских политиков заняться делом

Рим, 22 мая 2019, 14:31 — REGNUM  Глава ассоциации промышленников Италии Винченцо Бочья призвал лидеров правящих партий страны не давать неисполнимых обещаний, передает La Repubblica в среду, 22 мая.

Бочья обратил внимание на то, что в течение предвыборной кампании политики регулярно выступали с новыми обещаниями и столь же регулярно обменивались выпадами в адрес друг друга. А ведь каждое слово политика, облеченного властью, имеет вес и производит определенное действие, отметил глава ассоциации, и им стоит заняться решением реальных вопросов.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая.

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Экономика Италии
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