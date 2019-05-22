Глава промышленников Италии призвал власть не давать невыполнимых обещаний

Рим, , 14:31 — REGNUM Глава ассоциации промышленников Италии Винченцо Бочья призвал лидеров правящих партий страны не давать неисполнимых обещаний, передает La Repubblica в среду, 22 мая.

Бочья обратил внимание на то, что в течение предвыборной кампании политики регулярно выступали с новыми обещаниями и столь же регулярно обменивались выпадами в адрес друг друга. А ведь каждое слово политика, облеченного властью, имеет вес и производит определенное действие, отметил глава ассоциации, и им стоит заняться решением реальных вопросов.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая.

Читайте также: Лидеры правящих партий Италии спорят, надо ли нарушать правила ЕС