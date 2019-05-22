Среда, 22 Мая 2019 года
14:37:53 МСК

В Ярославской области решили развивать газомоторный транспорт

Экономика

Пока что это получалось не очень хорошо

В Ярославской области решили развивать газомоторный транспорт
Очередь на газовой заправке в Ярославской области

Ярославль, 22 мая 2019, 14:37 — REGNUM  В Ярославской области создана межведомственная рабочая группа по развитию рынка природного газа в качестве моторного топлива. Постановление об этом подписал председатель правительства области Дмитрий Степаненко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рабочую группу возглавил зампред регионального правительства Максим Авдеев. Главная цель рабочей группы — расширение использования природного газа в качестве моторного топлива.

О проблеме в этой сфере ранее неоднократно писало ИА REGNUM. В частности, предприниматели и жители Ярославля испытывают трудности с заправкой машин, работающих на метане. В городе всего одна такая заправка. Она регулярно ломается, и владельцы работающего на газе автотранспорта вынуждены ехать на АЗС в Ярославский район, где выстраиваются очереди. В марте ярославские предприниматели направляли письмо в адрес ООО «Газпром газомоторное топливо» с просьбой решить проблему.

Депутаты областной думы приняли закон, предоставляющий льготы по транспортному налогу, но за весь 2018 год им воспользовалась лишь одна организация — подразделение того же «Газпрома».

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле перебои с работой газомоторного общественного транспорта

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Перевод транспорта на газомоторное топливо
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить