В Ярославской области решили развивать газомоторный транспорт

Ярославль, , 14:37 — REGNUM В Ярославской области создана межведомственная рабочая группа по развитию рынка природного газа в качестве моторного топлива. Постановление об этом подписал председатель правительства области Дмитрий Степаненко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рабочую группу возглавил зампред регионального правительства Максим Авдеев. Главная цель рабочей группы — расширение использования природного газа в качестве моторного топлива.

О проблеме в этой сфере ранее неоднократно писало ИА REGNUM. В частности, предприниматели и жители Ярославля испытывают трудности с заправкой машин, работающих на метане. В городе всего одна такая заправка. Она регулярно ломается, и владельцы работающего на газе автотранспорта вынуждены ехать на АЗС в Ярославский район, где выстраиваются очереди. В марте ярославские предприниматели направляли письмо в адрес ООО «Газпром газомоторное топливо» с просьбой решить проблему.

Депутаты областной думы приняли закон, предоставляющий льготы по транспортному налогу, но за весь 2018 год им воспользовалась лишь одна организация — подразделение того же «Газпрома».

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