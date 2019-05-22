Приволжский полпред проведёт в Чебоксарах заседание совета «Волга-Янцзы»

Чебоксары, , 14:25 — REGNUM В столице Чувашии пройдёт третье заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы». Оно состоится 23−24 мая с участием представителей всех субъектов Поволжья и шести китайских регионов. Пленарное заседание пройдёт под председательством полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и члена Госсовета Китая Ван Юна, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе приволжского полпреда.

Пленарное заседание станет ключевым мероприятием Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы». Будут обсуждены итоги сотрудничества, рассмотрены перспективы дальнейшей работы. Также будут подписаны новые соглашения. В частности, между провинцией Хубэй и Башкирией, Оренбуржьем, Нижегородской областью, между провинцией Хунань и Мордовией, Самарской областью. Правительство Татарии планирует подписание соглашения с руководством города Чунцин, Удмуртия — с провинциями Сычуань и города Чунцин, Чувашия — с провинциями Хунань и Цзянси, Саратовская область — с провинциями Хунань, Сычуань, Цзянси и городом Чунцин.

Кроме того, 23 мая Игорь Комаров и Ван Юн дадут старт работе форума ассоциации вузов «Волга-Янцзы», которая объединяет 50 российских и 29 китайских вузов.

Напомним, в настоящее время региональными правительствами подписано 38 рамочных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Лидерами по данному направлению являются Башкирия, Чувашия, Мордовия и Самарская область, с китайской стороны — провинции Сычуань и Аньхой (по девять соглашений), провинция Хубэй (семь соглашений) и город Чунцин (шесть соглашений). В сфере культуры, туризма и молодежной политики реализовано более 40 совместных проектов

Как сообщало ранее ИА REGNUM, рабочая группа «Волга — Янцзы» как новый формат российско-китайских отношений была создана в соответствии с решением президента России Владимира Путина по итогам поездки в Китай в мае 2013 года делегации руководителей регионов ПФО. В 2016 году создан Совет по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы», в состав которого вошли высшие должностные лица регионов Поволжья и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы, а также представители государственных органов власти России и Китая. Формат сотрудничества «Волга-Янцзы» примечателен тем, что объединяет субъекты двух стран, расположенные в глубине национальных территорий.

В соответствии с договоренностью, достигнутой российским лидером и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, 2018 и 2019 годы объявлены Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества.